I nuovi protocolli sanitari che impongono il tampone prima di ogni ricovero crea problemi in Abruzzo. Il problema, sempre più serio, è che i tamponi, per molti motivi, non vengono effettuati in tempi rapidi, con la conseguenza che i pazienti rimangono parcheggiati nei locali del pronto soccorso in attesa di essere ricoverati nei reparti. È quello che è successo a un a paziente ad Avezzano, rimasta per 24 ore sopra una barella, in attesa del test sanitario. Lo rivela il sindaco di Aielli, paese in cui è residente la donna. © RIPRODUZIONE RISERVATA