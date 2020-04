© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'assessore regionale, a fronte dell'emergenza coronavirus, torna a fare anche il medico. A dare l'annuncio una nota del coordinamento regionale didell'Abruzzo.«Di fronte al nobile gesto dell’Assessore regionale Guido Liris - si legge - di tornare a lavorare in ospedale, o si plaude, o se proprio non si riesce a farlo, si sta in silenzio. Purtroppo è un concetto banale che non è chiaro ai rappresentanti del Partito Democratico, che anche in questa occasione hanno perso una grande opportunità per tacere, avventurandosi invece in una polemica stucchevole. Il Coordinamento regionale di Fratelli d’Italia ringrazia l’Assessore Guido Liris per aver dato l’esempio: in un momento di necessità tutti si mettono al servizio dei propri cittadini. Liris in questi mesi l’ha fatto da Assessore regionale, da domani lo continuerà a fare anche indossando il suo camice da medico».