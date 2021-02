Per il locale di Pescara, davanti al quale sabato pomeriggio è scattata una rissa fra sette-otto persone, una delle quali, un 15enne pescarese, finito in ospedale con una ferita alla testa, causata dal lancio di una sedia, è scattata ufficialmente la chiusura per 5 giorni, su disposizione del questore Luigi Liguori. Contestati al titolare il mancato rispetto del divieto di assembramento, del distanziamento interpersonale e il divieto di somministrare cibi e bevande dopo le 18.

Gli accertamenti vanno inoltre avanti per verificare il rispetto dei protocolli previsti, distanziamento tra i tavoli in primis, il quale fra l'altro è ritenuto uno dei motivi alla base della rissa. Tre al momento i denunciati, ferito compreso. Due di loro, residenti a Ortona e Francavilla al Mare e già con precedenti, saranno sottoposti al foglio di via obbligatorio dal Comune di Pescara. Per evitare altri fatti del genere e quanto visto in generale sabato lungo le vie del centro e della movida, fra ragazzi ammucchiati ovunque, ubriachi e molti con mascherine abbassate, in ausilio delle forze di polizia, arrivano ora le telecamere. Soltanto in piazza Muzii ne sono presenti 28.

