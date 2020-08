Coronavirus, all'Aquila ricoverata una ventenne tornata dalla Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Anche per lei, come tanti suoi coetanei, è stata fatale una vacanza in Sardegna. E così, una volta tornata all'Aquila, all'arrivo dei primi sintomi, è stata sottoposta al tampone che ha confermato la presenza del coronavirus. Una ragazza non ancora 21enne dell'Aquila, risultata positiva al Covid-19, è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive del San Salvatore. Le è stata riscontrata una polmonite.Subito sono scattate le verifiche per il tracciamento dei contatti, numerosi, che la giovane ha avuto sia in vacanza sia nei primi giorni di rientro in città.La ragazza è una delle 12 persone attualmente ricoverate nell'ala Covid del reparto diretto da AlessandroGrimaldi che, dopo l'impennata di contagi degli ultimi giorni, ha esaurito i posti dedicati ai malati coronavirus, attingendo 4 posti, riconvertiti, da altri reparti.Dei 12 ricoverati, secondo fonti ospedaliere, dieci non sarebbero in condizioni gravi, per 2 la situazione sarebbe più seria per patologie concomitanti.