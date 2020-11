Coronavirus, sindaco L'Aquila in isolamento: contatto stretto con un positivo

L'AQUILA - Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, si è posto in auto isolamento per aver avuto contatti stretti con un caso positivo al coronavirus. Non presenta sintomi.

È stato lo stesso sindaco ad annunciarlo con un post su Facebook: "

Questa mattina ho ricevuto la notizia di essere contatto stretto di una persona positiva al covid.

Come da procedura stabilita dall’autorità sanitaria, ho comunicato al mio medico di base il caso e mi sono posto in isolamento.

Mi sento bene e non ho sintomi. Continuerò, quotidianamente e a distanza, a lavorare per la città, come sempre "

