Screening coronavirus: all'Aquila quasi 22mila tamponi e 52 positivi, domani si prosegue

L'AQUILA - Sono 21.671, in totale, i tamponi eseguiti all'Aquila nell'ambito dello screening massivo sulla popolazione per la ricerca dei casi positivi asintomatici al coronavirus. Nella giornata di domenica sono stati fatti 4.794 test, con 12 positivi. Il totale dei casi acdclarati è di 52, con 14 dubbi.

Le postazioni saranno aperte anche domani, a partire dalle ore 8: bisogna presentarsi dotati di mascherina FFP2 (il personale presente comunque la metterà a disposizione, in caso gli utenti non l’abbiano), di documento di identità valido, di tessera sanitaria e del modulo di consenso informato (scarica) che può essere compilato on line da questo indirizzo https://bde.comune.laquila.it/screening/modulo o scaricato dai siti vincilvirus.it e comune.laquila.it, nonché reperibile nelle tabaccherie che si sono rese disponibili, nelle farmacie del territorio, al terminal di Collemaggio e all'info point della Fontana Luminosa.

Entro la serata saranno rese note le postazioni attive anche per il 7 dicembre.

