L'Aquila, 45enne trovato morto in casa: disposto il tampone coronavirus

L'AQUILA - Un uomo di 45 anni di origine marocchina è stato trovato senza vita in un appartamento nella frazione aquilana di Pagliare di Sassa, dove viveva da solo: a dare l'allarme è stato un vicino di casa che ha visto la porta aperta e vedendo il corpo riverso per terra ha chiamato il 113.



Sul posto sono intervenuti la squadra volante, la polizia scientifica e il 118. A scopo precauzionale sulla salma è stato effettuato il tampone per il coronavirus, il cui risultato si saprà domani.



Sulla morte indaga la Procura della repubblica che ha disposto l'autopsia. Saranno ascoltati amici e parenti, tra cui la mamma e un fratello che vivono all'Aquila.



Secondo quanto si è appreso l'uomo non aveva un lavoro fisso. Dalle prime analisi, non sarebbero emersi segno di violenza sul corpo. © RIPRODUZIONE RISERVATA