Coronavirus, all'Aquila 37 nuovi casi: ci sono anche due vittime. Preoccupa la Marsica

L'AQUILA - La dimensione dell'epidemia di coronavirus è ormai a tutti gli effetti provinciale: gli effetti dell'aumento vertiginoso di contagi, infatti, si ripercuotono in particolare sull'ospedale di San Salvatore, che è Hub di riferimento e che oggi deve sopportare una pressione difficile da gestire. Con il rischio di un ulteriore aumento se, come sembra, nei prossimi giorni si dovrà cercare di far fronte anche alle problematiche della Marsica, dove si sono sviluppati altri focolai, anche in ambito sanitario. Al momento, comunque, non sono previsti trasferimenti di pazienti in massa.

Ieri il bollettino quotidiano diffuso dalla Regione ha evidenziato, per la città dell'Aquila, 37 nuovi casi positivi. Con un decesso, che risale a qualche giorno fa: è morta a causa del Covid l'ex insegnante Simonetta Ossicini, 66 anni. Un altro decesso riguarda il territorio di San Pio delle Camere: è scomparso Claudio Casilio, di 72 anni. Era stato ricoverato in ospedale.

Ieri il manager Asl, Roberto Testa, ha diffuso una nota con la quale ha fatto il punto della pressione sugli ospedali. Al San Salvatore sono ricoverate 120 persone (Pneumologia 29; Rianimazione 12; Medicina 45; Malattie Infettive 22; Area Grigia 12). Ci sarà l’ulteriore disponibilità, a regime, di ulteriori 40 posti letto del Delta 7.

All’ospedale di Avezzano sono ricoverate 55 persone (tra Malattie Infettive e Medicina). All'ospedale di Sulmona c'è un ricovero nel posto letto dedicato di Rianimazione.

Ad oggi, ha detto inoltre Testa, ci sono 11 ricoveri di pazienti positivi al presidio di Tagliacozzo. Qui i posti letto saranno potenziati fino a 50 per accogliere ulteriori pazienti, «anche in evoluzione clinica dagli altri presidi».

«In linea con il dato nazionale – ha spiegato Testa - si è verificato nella nostra provincia anche un incremento dei ricoveri nelle strutture sanitarie, richiedendo un aumento dei posti letto dedicati al trattamento dei pazienti Covid che, rispetto alla prima fase, presentano un quadro clinico in molti casi più impegnativo e una fascia di età più giovane, aumento al quale l’azienda sta rispondendo prontamente, con l’impegno corale di tutti i suoi operatori e l’utilizzo delle proprie strutture sanitarie. Ora, come non mai, appare necessario ed indispensabile la collaborazione di tutti gli attori istituzionali impegnati in questa pandemia - che la storia ci insegna non sarà breve - dalla quale si può uscire solo, ed esclusivamente, con uno sforzo collettivo e l’impegno e la profusione delle energie verso tale obiettivo».

Nel frattempo ieri sono stati risolti i problemi di allineamento dei dati dei tamponi, con un lavoro andato avanti tutta la notte. Sono arrivate anche le forniture dei reagenti.

Il commissario dell'Agenzia sanitaria regionale, Pierluigi Cosenza, assicura che al momento non ci saranno trasferimenti di pazienti dalla Marsica all'Aquila: «Il piano della Rete Covid prevede due ospedali, Avezzano e L'Aquila, dedicati all'emergenza. Eventuali strutture rimovibili, ipotesi che peraltro al momento non è affatto applicabile né allo studio, secondo l'intesa già approvata andrebbero posizionate all'Interporto di Avezzano. Altre soluzioni non sono in agenda».

Infine saranno attivate due postazioni mobili per effettuare tamponi per test Covid, rispettivamente nell’area est e in quella ovest della città, a partire dalla metà della prossima settimana. Ad annunciarlo sono stati il sindaco Pierluigi Biondi e il comandante provinciale dei Carabinieri Nazareno Santantonio.

I due presidi saranno localizzati a Bazzano, all’interno del Nucleo industriale, e a Preturo, nell’area dell’aeroporto. Le due postazioni mobili potranno effettuare complessivamente 100 tamponi giornalieri. Il numero, tuttavia, potrebbe aumentare sensibilmente.

