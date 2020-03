Coronavirus, primo contagio all'Aquila: è un giovane motociclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - C’è il primo caso aquilano da quando è cominciata l’emergenza coronavirus. Si tratta di un ragazzo 33 anni che, a quanto è stato possibile ricostruire, potrebbe aver contratto l’infezione nell’ambito dei molteplici contatti avuti nella sua attività lavorativa.Un’attività che lo ha portato spesso, prima che esplodesse l’epidemia, a muoversi in giro per l’Italia. Non è confermata, invece, la notizia secondo cui il ragazzo si fosse messo in isolamento domiciliare fiduciario.L’Asl si è mossa con celerità, come prevedono i protocolli, per circoscrivere al massimo i contatti più stretti avuti di recente. Si tratta, come detto, del primo caso aquilano visto che i precedenti due hanno riguardato dapprima una ragazza lombarda, dottoressa tirocinante, e poi un giovane di origini campane che gestisce in città un’attività di svago. Situazione, quest’ultima, che ha portato a inserire in sorveglianza attiva – cioè con controllo della febbre quotidiano – una ventina di persone.LEGGI ANCHE Contagiata una bambina di 12 anni a Pescara Alcune di esse hanno ripreso già la vita normale. In ospedale, nel reparto di Malattie infettive, ci sono altri casi considerati sospetti, cittadini e non, che sono in attesa dell’esito del tampone.La situazione, all’Aquila, resta sotto controllo, sebbene in un clima di alta attenzione visto il possibile evolversi del contagio. In questo senso la città si sta proponendo, in questa fase, soprattutto come supporto a chi oggi è in affanno.E’ notizia di ieri l’arrivo di un paziente da Lodi: «Abbiamo accolto il primo paziente dal nord e siamo contenti – ha detto il dirigente di Anestesia e Rianimazione,-. Il sistema sanitario è nazionale e tutti i giorni abbiamo richieste, sia covid sia no, dal sistema centrale che smista le emergenze».LEGGI In Abruzzo contagi a quota 176 l paziente è un 66enne di Lodi che è stato ricoverato all’ospedale di Como con coronavirus. Ha avuto la polmonite e nel frattempo si è negativizzato al virus. Il permanere di gravi condizioni ha spinto al trasferimento in Rianimazione.«Siamo soddisfatti di aver aperto a tempo di record l'ospedale G8 - spiega ancora il professore -. Con l'accorgimento del paziente da Como mi viene in mente la scritta, dopo il sisma, di “grazie agli alpini di Como” alla luce della grande solidarietà e sostegno che abbiamo ricevuto per il nostro dramma del 2009. È giusto accogliere pazienti da regioni in difficoltà proprio nel G8, siamo facendo l'impossibile anche alla luce della normativa sul raddoppio del 50 per cento dei posti di rianimazione per essere pronti alla eventuale emergenza al fine di assicurare cure nella nostra provincia, quindi pazienti dell' Aquila, Avezzano e Sulmona».Nel frattempo l’Asl aquilana ha attivato un canale per raccogliere le donazioni di fondi da utilizzare nell’emergenza coronavirus al fine di potenziare risorse e macchinari. Gli estremi per fare donazioni di fondi sono: Iban IT27X0538703601000000164212, causale Asl 1 Abruzzo Emergenza coronavirus.