Coronavirus L'Aquila, Grimaldi: «Non è finita, ora aumentare le capacità di diagnosi»

L’AQUILA - Quattro giorni di fila senza contagi non devono indurre in alcun modo a considerare il problema coronavirus all’Aquila risolto. Anche perché ci sono ancora circa 80 tamponi da esaminare, eseguiti nei giorni scorsi. Lo dice, ribadendo la prudenza già espressa attraverso questo giornale, il primario di Malattie Infettive dell’ospedale San Salvatore,«Abbiamo un focolaio importante nella clinica San Raffaele di Sulmona e qualche caso sporadico che arriva ancora dalla Marsica. Fortunatamente sul versante aquilano la situazione è più tranquilla anche se oggi (ieri, ndr) abbiamo fatto un bel numero di tamponi. Vedremo cosa accadrà».«Rispetto a una settimana fa i ritmi sono un po’ più lenti, meno infernali. In ogni caso il reparto è pieno, con tutti i posti letto occupati. Alcuni casi, i più leggeri, li gestiamo a casa».«Un po’ dal fatto che riusciamo a trattare prima i casi. E poi perché, spero, abbiamo raggiunto il “plateau” e si cominciano a vedere gli effetti benefici dello stare a casa. E poi abbiamo visto che le cure, per essere efficaci, vanno somministrate precocemente. E’ chiaro che aspettiamo farmaci e schemi terapeutici nuovi. Ma il messaggio forte che va lanciato è che tutto può essere vanificato dal weekend di Pasqua se saranno messi in atto comportamenti irresponsabili come è accaduto nei primi dieci giorni di marzo. Non è ancora finito nulla e non bisogna abbassare la guardia. Se saremo virtuosi forse, sottolineo forse, potremo imboccare la discesa. Ma ci vuole grande cautela: in futuro dovremo prevenire, aumentare lo screening, curare a casa».«Assolutamente no, questo non si può dire. E’ un po’ troppo ottimistico. Andrei cauto, il rischio di focolai esiste. Però possiamo puntare su altro. Ci sarà una seconda fase in cui inevitabilmente ci sarà una de-ospedalizzazione, ovvero gestiremo meno casi, e ci dobbiamo preparare. Anche in vista di una possibile riapertura delle prime attività produttive. Sotto questo punto di vista L’Aquila è una delle province più virtuose, per questo va potenziata la diagnostica».«Bisogna potenziare le diagnosi rapide di laboratorio. Si è cominciato a fare, ma occorre implementare. Avendo ben presente che sarà una di quelle cose strategiche per la ripresa dei territori. Nei prossimi mesi sarà importante limitare i contatti, usare le mascherine in ambienti comuni e avere la possibilità di individuare precocemente gli eventuali casi».«No, attendiamo gli esiti di quelli processati un paio di giorni fa. Sono circa ottanta. Non è un quadro drammatico. Certo, la velocità nel tempo andrà aumentata. L’Aquila oggi dipende dall’Istituto zooprofilattico di Teramo, ma il territorio dovrà dotarsi di una propria capacità diagnostica autonoma».«Ho avuto un incontro con i rappresentanti di alcune attività produttive, come con l’Ance. Si sta valutando, non appena il governo lo dichiarerà il governo, come e dove ripartire. Quelle dove si lavora distanziati e all’aperto potrebbero essere le prime».