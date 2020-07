Coronavirus, ancora contagi dalla comunità macedone. Grimaldi: «Studi su effetti, guarigioni complesse»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Situazione sotto controllo, ma non per questo è il momento di abbassare interiormente la guardia. Anche perché i contagi da coronavirus legati al rientro di un gruppo di macedoni in città proseguono: ieri ne è stato ufficializzato un altro, una persona residente in periferia. Oggi un altro, risalente al 17 luglio.L’epidemia da Covid-19 in città non è finita. I prossimi mesi saranno importanti per intercettare nella maniera più precoce possibile i nuovi casi.Per questo motivo l’associazione “L’Aquila per la vita” ha donato un ecografo polmonare di ultima generazione al reparto di Malattie infettive del San Salvatore diretto dain prima linea dall’inizio dell’emergenza. La breve cerimonia si è tenuta ieri. L’occasione è stata proficua per tracciare un bilancio della situazione in una fase in cui la città è alle prese con i contagi derivanti dai rientri dall’estero, in particolare nella comunità macedone.«In questo momento - dice Grimaldi al Messaggero - abbiamo quattro pazienti ricoverati, di cui un paio paucisintomatici e uno in cui cominciano ad emergere i segni di polmonite. Per quanto riguarda la ragazza ricoverata in ginecologia, invece, ha tre tamponi negativi e domani (oggi, ndr) potrebbe essere dimessa». Grimaldi spiega che «la situazione è complessivamente sotto controllo, ma che i contagi continuano a spuntare sporadicamente qua e là e per questo non si può abbassare la guardia: il segreto sarà sempre più quello di individuare precocemente i casi».La sua équipe, nel frattempo, sta portando avanti una serie di studi post coronavirus, sui pazienti che sono usciti dalla malattia: il reparto di Malattie infettive ne ha seguiti circa ottanta, con appena tre decessi, tasso di letalità tra i più bassi in Italia. Gli studi prevedono il richiamo dei pazienti, in uno specifico ambulatorio allestito proprio per questi scopi, per valutare cosa è accaduto dopo la loro guarigione, in particolare per capire gli effetti polmonari (fibrosi post Covid) e quelli legati alla spermatogenesi, ovvero la persistenza del virus nel liquido seminale maschile.«In alcuni casi - spiega Grimaldi - assistiamo a riprese un po’ lente e stentate, con un impatto molto negativo sulle persone. Stiamo studiando per approfondire questi aspetti».Nel frattempo, come detto, ieri l’associazione “L’Aquila per la vita” ha donato un ecografo polmonare che andrà a supportare l’attività dei medici anche nell’ambito del coronavirus. Alla cerimonia hanno preso parte, oltre a Grimaldi,attuale presidente dell’associazione,past president e il sindaco«Abbiamo scelto di sostenere l’ospedale in due modi differenti - ha detto Aloisi -: donando centomila euro per rinnovare l’assistenza in Rianimazione e questo ecografo di altissimo profilo che consente di studiare direttamente il polmone».