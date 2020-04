Coronavirus, altri due casi all'Aquila. «Non bastano ventilatori, serve personale»

Ultimo aggiornamento: 00:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Dopo giorni di relativa calma, si sono registrati due nuovi casi di positività al coronavirus all’Aquila.già in sorveglianza da parte dell’Asl perché a contatto un uomo per cui il contagio era stato già acclarato. Il secondo caso riguarda un medico di famiglia che non ha origini aquilane e che lavora anche fuori città. La sua situazione, al momento, non appare legata a contagi precedenti.LEGGI ANCHE Il Comune dell'Aquila regala libri ai ragazzi Buone notizie invece dall’ospedale: è stato dimessoche era stato ricoverato anche in terapia sub-intensiva, le cui condizioni avevano generato una qualche preoccupazioni.Negativi i tamponi eseguiti sui suoi colleghi. Nel frattempo al G8 dell’Aquila, dove è stato apertocon patologie croniche degenerative e con patologie neoplastiche, si ragiona su un ulteriore potenziamento.LEGGI ANCHE Dalla clausura a whatsapp: gli auguri al tempo del coronavirus «Il problema deisi sta risolvendo, ora l'emergenza nell'emergenza è formare medici e infermieri per la terapia intensiva e per reparti Covid. Mi chiedo cosa si stia facendo in tal senso e quale grande piano si stia preparando. E’ la carenza di personale che non permette di aprire nuovi posti e di affrontare al meglio il futuro» ha detto ieri il primario del reparto di Rianimazione, professor«Un ventilatore da solo non basta, un rianimatore e personale di area critica sì. Questo è il grande tema per leche ci troveremo ad affrontare - continua il professore - Questo ci dovrebbe insegnare a evitare che si brucino soldi per i prossimi dieci anni senza investire dove serve, per poi ritrovarsi in un'emergenza peggiore - conclude il primario di rianimazione - Non ci si può più permettere di improvvisare».