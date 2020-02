Bimbo cinese ricoverato all'Aquila, ancora in attesa degli esami sul coronavirus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Non ci sono ancora certezze diagnostiche sulla situazione del bambino cinese di cinque anni che è stato ricoverato in isolamento nel reparto di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. È stata confermata la positività a un ceppo influenzale, mentre si è ancora in attesa di conoscere l'esito degli esami effettuati all'istituto Spallanzani di Roma, una precauzione ulteriore rispetto alla ricerca di un possibile coronavirus. Il reparto del San Salvatore è ancora off limits, chiuso alle visite e interdetto anche al personale esterno allo stesso. Un protocollo necessario finché non si sarà chiarita definitivamente la situazione. La Asl ha preferito tacere completamente sull'argomento senza alcuna dichiarazione ufficiale. La Regione ha invece messo un comunicato in cui si conferma la sindrome influenzale e si rassicura sul fatto che la situazione al momento è sotto controllo.