Su Pescara deserta per il coronavirus cade anche la neve. Una spruzzata di fiocchi bianchi c'è stata verso le 10,30, anche la temperatura è calata di colpo. Nessun problema per la città, bloccata dall'epidemia.



Nella Regione da oggi le temperature scenderanno bruscamente, annunciando, per mercoledì e giovedì prossimi, l'arrivo della neve sull'Appennino. Guido Visconti, professore emerito dell'università dell'Aquila ed esperto di fisica dell'atmosfera, ricorda che un inverno simile a quello appena concluso in Abruzzo, con pochissime precipitazioni e temperature relativamente miti, risale alla fine degli anni '50 del secolo

