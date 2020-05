© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si arrestano i decessi pera Pescara. Ieri ne sono stati comunicati altri due. Di nuovo due persone anziane: un 79enne di Pescara:, storico custode del liceo classico Gabriele D'Annunzio e l'89enne di Montesilvano. Quest'ultimo era uno degli ospiti della Rsa di, in cui nei giorni scorsi sono stati scoperti una quarantina di casi positivi fra operatori sanitari e pazienti. Un focolaio a tutti gli effetti su cui sta lavorando, attraverso i carabinieri del Nas di Pescara, la procura di Chieti, che ha fatto scattare un'inchiesta. Tanti contagi e anche tanti decessi in poco tempo. Un approfondimento epidemiologico, affidato ad una task force dell’Istituto zooprofilattico di Teramo, è stata avviato dalla Asl teatina.Fra coloro che hanno contratto il virus nellaanche Mazzocchetti, morto ieri all'ospedale clinicizzato di Chieti in cui era stato trasferito a seguito di un peggioramento delle sue condizioni. Lascia la moglie Adelaide, le figlie Anna Maria e Patrizia, i fratelli Dino e Giuseppe. I funerali saranno celebrati in forma strettamente privata questa mattina, alle 10.30, nella Parrocchia Beata Vergine Maria Madre della Chiesa di via Sele. Sempre a causa del Covid è morto Parone, ultimo custode del liceo classico di Pescara. A dare la triste notizia è stata ieri l'associazione, formata da ex studenti e docenti della scuola, che lo ricordano con profondo affetto. Per tutti era una persona amabile e buona. Nel liceo aveva lavorato e vissuto insieme alla moglie Maria sino al 2006 quando è andato in pensione.