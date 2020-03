Ultimo aggiornamento: 17:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, sono emersi 3 nuovi casi positivi al Covid 19 in Abruzzo. Si tratta di 3 donne, di 60, 49 e 30 anni. Le prime 2 fanno riferimento alla Asl di Pescara, l'ultima alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti.Salgono così a 84 i casi positivi registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.La Regione Abruzzo, alla luce dell'emergenza COVID-19, ha ritenuto di mettere a disposizione dei cittadini un conto corrente bancario dedicato a quanti volessero contribuire, a titolo di solidarietà, con donazioni o liberalità a supporto del sistema sanitario che sta gestendo l'emergenza. Il codice IBAN è il seguente: IT 48 V 05387 12917 000000040300