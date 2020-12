Covid, Abruzzo rosso solo per un giorno: il caos dell'apertura dei negozi

Si annuncia come una giornata di caos il ritorno della zona rossa, per la sola giornata di oggi (sabato) in Abruzzo. Questo per la sentenza del Tar che ha accolto il ricorso del Governo, abolendo la zona arancione decisa dalla Regione. Ma lo stesso Governo ha deciso, ieri sera, di istituire la zona arancione da domenica. Un ginepraio di cui, a farne le spese, sono soprattutto i negozianti.

Nell'ora di apertura, i commercianti erano ancora incerto sul da farsi. Molti hanno telefonato a Questure, Prefetture e associazioni per avere notizie sicure. Altri hanno preferito non correre rischi e hanno lasciato la serranda abbassata.

