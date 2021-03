19 Marzo 2021

Coronavirus, la cabina di regia nazionale oggi confermerà l’Abruzzo in fascia arancione, prendendo atto di un quadro sostanzialmente immutato anche nella settimana che sarà presa in esame (8-14 marzo) e, Probabilmente, di un ulteriore calo dell’indice di trasmissione del contagio da coronavirus, l’Rt, che dovrebbe attestarsi su un valore mediano di 0.94 in un intervallo di confidenza che va da 0.78 a 1.1.

La notizia, in qualche modo attesa, serve a consolidare la prospettiva di uno scenario che vede la regione in zona arancione fino alle festività pasquali, così come imposto dal decreto legge firmato dal premier Mario Draghi che ha validità fino al prossimo 6 aprile. A quel punto se il trend epidemiologico degli ultimi giorni dovesse ancora consolidarsi e, soprattutto, se finalmente questo si tradurrà in un calo dei ricoveri in ospedale, per la regione potranno spalancarsi le porte di un ritorno in fascia gialla, con la conseguenziale riapertura in presenza delle scuole e di molte attività commerciali, in particolare di quelle che si occupano di ristorazione.