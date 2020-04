Domani i contagi da coronavirus in Abruzzo sfonderanno la quota 1.500. Era quella prevista dalla task force regionale per il 31 marzo, in uno scenario considerato “mediano” tra il migliore (1.200 casi) e il peggiore (oltre 1.700). Il fatto che si sia arrivati all’obiettivo con tre giorni di ritardo dice che la curva epidemiologica, al momento, è sotto controllo. In quest’ottica va letto l’aumento dei casi di oggi, 61 nuovi che portano il totale a 1.497. © RIPRODUZIONE RISERVATA