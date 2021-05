Abruzzo, da oggi si prenotano le vaccinazioni degli over 40. Ecco come fare

Da oggi a mezzogiorno anche gli over 40 potranno prenotare la vaccinazione anti Covid. L’Abruzzo, infatti, ha risposto prontamente alla chiamata del commissario straordinario all’emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, che aveva indicato la data odierna per imprimere un’ulteriore accelerazione alla campagna. Dopo qualche giorno di riflessione tecnica, la piattaforma telematica gestita dalle Poste sarà aperta dalle ore 12. E’ raggiungibile all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/, inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. È disponibile anche il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20); in alternativa ci si può recare in uno dei 270 gli sportelli Postamat attivi sul territorio, utilizzabili anche da chi non è cliente Poste, semplicemente attraverso il proprio numero di tessera sanitaria. Infine ci si può prenotare attraverso i 630 postini in servizio sul territorio muniti di palmare.

Sul fronte dell’andamento dell’epidemia quella che si apre oggi si annuncia come una settimana molto importante per capire se le riaperture delle principali attività sociali e commerciali possano meno aver influenzato i contagi. Al momento i segnali che arrivano sono molto confortanti. Anche il bollettino di ieri ha confermato che la situazione al momento è sufficientemente sotto controllo. Sono emersi 100 nuovi contagi dall’analisi di 3.592 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 2,78%, in lieve calo rispetto al giorno precedente.

