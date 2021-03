11 Marzo 2021

Le dosi del vaccino anti-Covid AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856 sono state «ampiamente usate» in tutto l'Abruzzo, come nel resto d'Italia, già «dal 27 febbraio e fino a questa mattina», ma «ad oggi non sono state

segnalate reazioni avverse». È quanto si apprende da fonti della Regione a proposito della sospensione del lotto disposta dall'Aifa.

Anche in Abruzzo si registra una grande apprensione dopo la circolazione delle notizie relative al blocco: decine le telefonate che arrivano dai cittadini alle Asl, ai 118 e perfino alle redazioni giornalistiche.