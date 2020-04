Coronavirus, la costa dei Trabocchi rifiuta il plexiglass: sì a steward e piccole recinzioni

Una lista di regole da seguire per andare in spiaggia in sicurezza durante le prossime fasi dell’emergenza coronavirus: i balneari si organizzano per l’estate. Sindacati e associazioni di categoria (Sib Confcommercio, Fab-Cna Balneatori e Confesercenti - Dipartimento Turismo Provinciale Chieti) e il consorzio Vivere Vasto Marina che riunisce i titolari dei lidi vastesi hanno firmato un protocollo d’intesa per riaprire, osservando gli accorgimenti richiesti dal periodo storico.

Fa jogging sulla spiaggia, si cala i pantaloni e mostra le natiche ai vigili: bloccato e denunciato

Il documento prende il nome di “ Vasto Marina spiaggia sicura” e la linea guida sarà il divieto di assembramenti. Addio, quindi, per quest’estate, a feste, eventi in spiaggia, serate danzanti e concerti: eventuali altre forme d’intrattenimento, si legge nel protocollo d’intesa, dovranno rispettare il distanziamento previsto. “Distanza” è la parola d’ordine anche per quanto riguarda ombrelloni e spazi comuni; giorni fa, lo stesso consorzio ha espresso perplessità sulle ipotesi di perimetri delimitati da plexiglass. Per controllare il rispetto delle norme saranno formati degli steward nel personale (dotato di dpi) di ogni stabilimento che, inoltre, avrà il compito di rispondere alle domande della clientela e distribuire materiale informativo.

Il corto in videochiamata filma la vita ai tempi del Covid-19

Il servizio al banco sarà limitato in favore di quello ai tavoli e sotto gli ombrelloni, i clienti avranno a disposizione prodotti monouso per la disinfezione e la pulizia di superfici e oggetti condivisi sarà incrementata. Oltre al distanziamento tra gli ombrelloni, le aree gioco dei bambini saranno delimitate da strisce e piccole recinzioni e sottoposte a frequenti sanificazioni durante la giornata. «Il protocollo - spiega il consorzio - nasce dall’esigenza di poter permettere alle persone di godere della spiaggia in sicurezza, un luogo terapeutico fondamentale per il recupero del benessere psico-fisico dopo le lunghe settimane di isolamento».



© RIPRODUZIONE RISERVATA