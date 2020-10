Coronavirus, Abruzzo tra le undici regioni più a rischio: quadro da possibile lockdown

L' Abruzzo è tra le undici regioni italiane classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata del coronavirus. Lo hanno annunciato ieri gli esperti di Istituto superiore di sanità e Ministero della Salute, nell'analisi del monitoraggio settimanale di Covid-19 in Italia. La regione, con un indice di trasmissione che è arrivato a 1.4, ben al di sopra della soglia di sicurezza (1), è tra quelle in cui la velocità di trasmissione del virus è già compatibile con uno scenario di “tipo 4”, ovvero il peggiore, quello che preconizza rischi a breve termine per la tenuta dei servizi sanitari. Un quadro da possibile lockdown, dunque, anche se l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ridimensiona l'allerta

