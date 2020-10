Coronavirus, in Abruzzo gli attualmente positivi superano quota mille

Numeri ancora in crescita, sebbene controllata, per il coronavirus in Abruzzo, con particolare attenzione ai giovani che frequentano le scuole. Ieri sono stati segnalati 30 nuovi casi dall'esame di 1.244 tamponi, circa la metà di quanto avvenuto negli ultimi giorni. Superata quota mille tra gli attualmente positivi, dato più alto dal 26 maggio scorso. In un contesto, però, diverso rispetto al momento più buio: 72 pazienti ricoverati di cui 7 in terapia intensiva. E sui giovanissimi contagiati uno studio della Clinica Pediatrica della Asl e dell'Università di Chieti dice che, finora, i positivi sotto 18 anni sono stati 267 in Abruzzo. Con un'attenzione particolari ai bambini che, secondo lo studio, potenzialmente potrebbero essere grandi diffusori. © RIPRODUZIONE RISERVATA