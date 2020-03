Coronavirus, 35 nuovi casi. I postivi in Abruzzi salgono 263. Dai test eseguiti ne llaboratorio di riferimento regionale di Pescara (anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo), sono emersi 35 nuovi casi positivi al Covid 19.

Coronavirus, in Abruzzo boom di contagi: Penne e Val Fino verso la zona rossa

Due casi fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e riguardano un 35enne di Canistro e una 35enne di Barisciano. Tre casi riguardano la Asl Lanciano-Vasto-Chieti: un 91enne di Roccascalegna; una 63enne di Vasto; un 68enne di Casalbordino. Ventidue casi riguardano la Asl di Pescara: una 81enne, una 45enne, un 71enne, un 20enne, un 15enne, un 55enne, un 26enne di Montesilvano; un 59enne, una 51enne, un 43enne, un 69enne, una 69enne e un 46enne di Pescara; una 55enne e una 26enne di Civitella Casanova; un 55enne e un 72enne di Penne; un 67enne di Manoppello; un 73enne di Elice; una 81enne e un 25enne di Spoltore; un 88enne di Pianella.

Coronavirus, bimba di 12 anni contagiata: la mamma è un medico dell'ospedale

Otto casi danno parte della Asl di Teramo: una 64enne di Atri; un 80enne e un 41enne di Teramo; un 69enne, un 64enne e un 89enne di Castiglione Messer Raimondo; un 69enne di Colonnella; un 68enne di Atri. Con gli ultimi casi salgono a 263 i positivi in Abruzzo al Covid 19.

Coronavirus, cento ricoveri a Pescara: posti letto al limite

«Nella revisione dei report dei giorni scorsi è risultato un caso positivo inserito 2 volte: l’errore è stato corretto». lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.

Ultimo aggiornamento: 15:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA