Ultimo aggiornamento: 11:42

L’AQUILA - La situazione coronavirus in Abruzzo, con 102 casi acclarati a oggi e tanti tamponi in attesa, si mantiene delicata, tanto da spingere la cabina di regia regionale ad adottare ancora ulteriori, drastiche, misure. Mentre sono a rischio le amministrative (ma Palazzo Chigi ieri sera ha assicurato che ancora nulla è stato deciso), cambia il regime dei ricoveri ospedalieri: si va verso la sospensione di quelli programmati, sia medici che chirurgici, in tutte le strutture pubbliche sedi di pronto soccorso.In più, per i pazienti provenienti dai pronto soccorso, sarà possibile effettuare solo ricoveri con carattere d’urgenza non differibili. Lo ha annunciato ieri l’assessore alla Salute,al termine della riunione del Crea (il Comitato regionale emergenze) che si è tenuta a Pescara e le cui conclusioni saranno recepite in un successivo provvedimento. Sono esclusi dai ricoveri programmati gli interventi oncoematologici di classe A e di alta specialità.Proseguono anche l’assistenza al percorso nascita e le interruzioni volontarie di gravidanza. I ricoveri in regime di Day hospital seguiranno lo stesso percorso già delineato per la specialistica ambulatoriale, vale a dire che sarà salvaguardata l’attività dedicata ai percorsi oncoematologici e alle prestazioni legati alla continuità assistenziale o terapeutica.«Anche i privati – ha spiegato l’assessore – per tutto il periodo dell’emergenza, saranno tenuti ad accogliere i pazienti no-Covid nel caso dovesse rendersi necessario il loro trasferimento dalle strutture pubbliche, rimodulando allo stesso tempo la loro attività di elezione». Disciplina più stringente anche per le visite ai degenti: l’accesso a parenti e visitatori nei reparti sarà consentito solo durante l’orario di visita e a un solo visitatore per paziente. Divieto di ingresso a tutti coloro che presentano patologie simil-influenzali.LEGGI ANCHE Penne, positivo anche un centenario La stessa Verì e il governatoreieri hanno diffuso un appello ad aziende, privati e laboratori, affinché donino al sistema sanitario regionale tutti i dispositivi di protezione individuale che attualmente non stanno utilizzando, come tute, camici e mascherine. Attualmente la Protezione civile ha attivato tutte le procedure per l'approvvigionamento di questi materiali, ricorrendo anche alle modalità d'urgenza previste dalla normativa.Il punto è che le forniture vengono assicurate con quantità contingentate, in quanto i produttori non sempre riescono a far fronte a tutte le richieste che arrivano da ogni parte d'Italia. Inoltre, molti Paesi hanno bloccato l'esportazione.LEGGI ANCHE Tamponi, laboratorio di Pescara in tilt «La situazione in Abruzzo - spiegano Marsilio e Verì - è ancora attualmente sotto controllo, ma l'aumento degli ultimi giorni del numero dei contagi ci impone di ricorrere a ogni canale di rifornimento per scongiurare di ritrovarci in serie difficoltà».I materiali che possono essere donati sono: Tute Dpi di III categoria (tipo 3-4-5-6) monouso, non riutilizzabili, con cappuccio e zip, con certificazione di rischio chimico e infettivo; Camici DPI di III categoria, monouso e non riutilizzabili, con certificazione di rischio chimico e infettivo; Mascherine tipo Ffp2. Per le donazioni ci deve rivolgere alla Protezione civile regionale.