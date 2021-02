Battaglia sulle zone rosse in Abruzzo. Dopo essere stato indicato come "paese chiuso", nel corso della notte Pacentro è riuscito a convincere il governatore Marsilio a revocare il provvedimento.

In ogni caso, dopo le province di Pescara e di Chieti, altri cinque comuni abruzzesi finiscono in zona rossa per

effetto dell'ordinanza del governatore Marco Marsilio. Sono tutti nell'Aquilano: Ateleta, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi.

In tutti e cinque i casi, negli ultimi giorni si registra un aumento dei contagi e proprio per questo gli esperti del Gruppo tecnico scientifico regionale hanno ritenuto necessario introdurre maggiori restrizioni. Il provvedimento sarà in vigore da giovedì 25 febbraio a domenica 7 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA