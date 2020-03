Ultimo aggiornamento: 08:28

Ieri sera, nella clinica di Malattie infettive dell’oedale di, è deceduta una 91enne di Casoli positiva al. La donna era stata trasferita al “SS. Annunziata” dall’Ortopedia di Lanciano, dove era ricoverata per la frattura del femore. Prima di essere operata, era stato disposto il trasferimento a Chieti, una volta accertata la positività al virus. Il tampone era stato effettuato subito dopo la comparsa dei primi sintomi.«La nostra amata comunità. Ho ricevuto la notizia che non avremmo mai voluto ricevere della scomparsa della nostra amata concittadina Mariantonia De Quinque di 92 anni. Un dolore immenso investe la mia persona in qualità di sindaco e coinvolge, sono sicuro, in un insieme di sentimenti, di tristezza e di dolore anche ognuno di voi. Il nostro pensiero va alla famiglia che, in questo momento, si trova a vivere, da un lato il dolore di questa dolorosa perdita, e dall'altro, il disagio di convivere con l'impossibilità ad essere vicina e assistere la loro amata familiare in quello che, fine a qualche giorno fa, era il normale e solenne momento di una scomparsa. Voglio esprimere, da sindaco, le più sentiteunendo il mio e il vostro saluto a quello di una famiglia che vivrà nella tristezza di questa morte anche il dolore della difficoltà di non poter, come noi tutti vorremmo, accompagnare, nell'ultimo saluto terreno, la nostra amata mamma», dice il sindaco di Casoliin un posto pubblicato nella notte sul sito del ComuneIl quarto decesso arriva dopo la morte, nei giorni scorsi deldie di un uomo di Pianella, ieri altri due decessi: prima della 91 enne era morto un 73enne morto nella sua abitazione, a Crecchio, affetto da gravi malattie. All'anziano è stato fatto il tampone, poi risultato positivo, dopo che il personale sanitario ha accertato un aggravamento del quadro clinico. L’area di Crecchio è contigua a quella di Villa Caldari di Ortona, zona in cui si è registrata un’alta concentrazione di casi positivi.