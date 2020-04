© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavabili e ricaricabili. Dall’il progetto delleriutilizzabili. A darne notizia è, associazione senza fini di lucro, nata nel 2003 per studiare e proporre soluzioni e innovazioni per il mondo delle imprese e delle istituzioni, impegnata nel supporto e nello sviluppo del progetto della mascherina riutilizzabile. Il presidentedice: «Oggi ilha dimostrato come la scelta esclusiva di acquistare in altre parti del mondo, dove il costo della produzione è più basso, ha impoverito l’Italia di asset strategici come aziende nazionali che producono mascherine di protezione e ventilatori polmonari, solo per fare un esempio».Un mese faimprenditore, e Giuseppe D’Alessandro hanno depositato un«Dall’analisi del fabbisogno e dalle problematiche del sistema Italia è stato ideato il progetto di una mascherina facciale di protezione, 100% italiana, lavabile, riutilizzabile e ricaricabile,e contenente filtri monouso sostituibili. Quindi la Mascherina resta, mentre il filtro si sostituisce esaurita la sua capacità filtrante», spiega una nota di Innova Studi Italia.Il progetto, commenta il presidente D’Alessandro, «a regime consente di coprire il fabbisogno italiano e non solo,per le produzioni e soprattutto riducendo la quantità di rifiuti speciali che attualmente si producono ovvero le circa 90.000.000 mascherine al giorno».«Per avviare la produzione abbiamo coinvolto, sin d’ora, alcune aziende produttrici di materiali filtranti e di produzioni tessili, tutte abruzzesi; però anche in pendenza delle varie normative e certificazioni e delle dichiarazioni che vanno fatte ai sensi dell’art. 15, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 (Disposizioni straordinarie per la produzioni di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale),in laboratori specializzati».«Appena ultimato l’iter delle prove e dei test, avvieremo la produzione e la contestuale distribuzione tramite una healt company abruzzese leader in Italia, dche ovviamente potranno, dopo il loro uso, essereburocrazia permettendo».