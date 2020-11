Coronavirus, il presidente Marsilio: «Altri posti di terapia intensiva in Abruzzo»

«Il totale dei posti letto di terapia intensiva, Covid e no Covid - dice il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio - è al momento pari a 143 anche se si tratta di un numero in continuo aggiormento». Ieri sono arrivati altri 11 ventilatori ed il presidente Marsilio ha confermato che i presidi ospedalieri abruzzesi, compreso quello di Pescara, stanno allestendo nuovi posti di terapia intensiva. «Al Covid Hopital di Pescara era stata già strutturalmente prevista questa capacità di espansione. Tanto è vero - ha spiegato Marsilio - che ci sono delle camere attrezzate nornalmente con due degenze nelle quali sono stati predisposti quattro attacchi per i gas medicali. A tal proposito, - ha concluso - stiamo via via incrementando queste camere man mano che si rende necessaria l'attivazione di posti letto in terapia intensiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA