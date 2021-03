6 Marzo 2021

di Berardo Lupacchini

(Lettura 1 minuto)







Coronavirus, Pianella (Pescara) piange una madre ed una figlia che si sono spente a distanza di un’ora l’una dall’altra. Si tratta di Dorotea D'Amico di 92 anni e la figlia Elisabetta Sommella di 59.

Dorotea D'Amico era ricoverata a Sulmona, nel reparto di medicina. Poi, la situazione è andata via via peggiorando fino alla morte. Un'ora dopo più o meno, stessa sorte è toccata a sua figlia, Elisabetta. La donna, neppure sessantenne, a causa delal penuria di posti a Pescara aveva occupato un letto nell'ospedale di Giulianova. Nel giro di poco tempo il quadro clinico è però peggiorato e ieri mattina anche per lei non c'è stato nulla da fare.

Elisabetta D'Aloisio lascia il marito Franco, le figlie Valentina ed Alessandra, i nipoti Marco e Matteo, il fratello Eduardo. Mamma e figlia saranno sepolte insieme. Per l'ultimo saluto l'appuntamento con il rito funebre è oggi alle 14,30 nella chiesa di Sant'Antonio Abate, a Pianella. Poi, le salme viaggeranno alla volta di Catignano, loro paese d'origine, per la sepoltura.

