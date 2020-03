Coronavirus, il Globo dona centomila euro

Ultimo aggiornamento: 09:04

Doveva essere una donazione senza alcuna risonanza mediatica, perché l’imprenditore che l’ha fatta non voleva che si sapesse. Ma chi l’ha ricevuta, con una telefonata, ha deciso che questo gesto doveva essere comunicato perché «che mette a disposizione le proprie risorse per aiutare il territorio in questo momento di crisi». Ad aver ricevuto quella telefonata che annunciava una donazione di 100mila euro alla Regione da destinare all’emergenza socio sanitaria legata alè stato il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale,Dall’altra parte della cornetta c’era l’imprenditore teramano, 69 anni, amministratore della catena di negozidi Corropoli. «Io personalmente e ilringraziamo Di Nicola per averci comunicato la donazione fatta alla Regioneper l’acquisto di attrezzature per i nostri presidi ospedalieri – ha detto D’Annuntiis - Il nostro dovere istituzionale e civico è quello di offrire l’aiuto più adeguato e più tempestivo possibile e quando anche la classe imprenditoriale si mette a disposizione in modo fattivo la cosa diventa straordinaria».Di Nicola ha spiegato come il gruppo sia gestito da lui, che è l’amministratore, insieme ai suoi sei fratelli e una sorella, oltre ai figli e a tutti i nipoti. «Nella mia vita le cose non sono andate sempre bene,ma una cosa simile non l’ho mai vista. Abbiamo dovuto chiudere tutti i nostri punti vendita e messo in cassa integrazione i dipendenti con la speranza che questo momento tanto difficile per tutti passi velocemente».Nel frattempo anche dalla, la società di raccolta dei rifiuti della Val Vibrata, è scattata una donazione per ldi. Si tratta di due monitor per il controllo dei parametri vitali che saranno attaccati ai respiratori già ordinati ad una società italiana per un valore di circa 15mila euro. «Questo è quanto potevamo spendere – commenta il presidente della società,– e lo abbiamo fatto tempestivamente».