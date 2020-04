© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Dalla prossima settimana aumenterà in modo significativo la capacità di eseguire i test, arrivandofino a mille al giorno in Abruzzo. Da metà aprile, a regime, riusciremo ad analizzare duemila tamponi in 24 ore». Lo annuncia il direttore dell'Unità operativa complessa di Microbiologia e virologia clinica a valenza regionale della Asl di Pescara, Paolo Fazii, aggiungendo che «ogni giorno arrivano centinaia e centinaia di tamponi da analizzare che vengono stoccati» e che «lavoriamo con delle priorità, rappresentate dai pazienti sospetti Covid-19 chestanno male», perché «chi sta male viene e deve venire prima, secondo scienza e coscienza».Dai circa 300 test attuali, nei prossimi giorni si arriverà dunque prima ad una capacità di mille e poi di duemila. Vera e propria rivoluzione all'interno degli spazi del laboratorio: utilizzo di altri locali, assunzione di nuovo personale,acquisto di nuovi macchinari, operatività h24. Lo staff della struttura, infatti, fin dall'inizio dell'emergenza lavora senza sosta per analizzare i tanti tamponi in arrivo.«Ho fatto in modo di avere a disposizione più di una piattaforma di aziende diverse, così possiamo avere reagenti dipiù ditte, ovviando al problema della carenza dei materiali - sottolinea Fazii - Ogni mattina devo inventarmi qualcosa per avere i materiali necessari, ma ogni sera riusciamo a raggiungere il risultato sperato».