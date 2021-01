L’AQUILA - Alla vigilia del ritorno in fascia arancione, dopo la valutazione fatta venerdì dalla Cabina di regia nazionale, il bollettino giornaliero dell’epidemia da coronavirus in Abruzzo fa segnare un lieve rallentamento.

Sono 196, infatti, i nuovi contagi accettati dall’analisi di 3.605 tamponi. La percentuale di positività sul totale dei campioni esaminati è scesa al 5,43% dal 7,37 di ieri.

I deceduti sono 6 di cui 2 fanno riferimento ai giorni scorsi. I più recenti sono un 91enne di Mosciano Sant’Angelo, un 86enne dell’Aquila, un 84enne di Ortona, una 90enne di Lanciano.

Cresce il numero degli attualmente positivi: sono 11.286 (+39 rispetto a ieri). Stabili i ricoveri: restano 443 quelli in area medica e 41 in terapia intensiva. Entrambi i dati risultati invariati.

I guariti sono 26.427, in crescita di 151 unità.

Le località più colpite sono Roseto (21 casi), Pescara e Ortona (17), Montesilvano (13) e San Salvo (10). All’Aquila 7 casi.

Le province: 20 casi in quella dell’Aquila, 81 in quella di Chieti, 40 in quella di Pescara e 49 in quella di Teramo.

Ultimo aggiornamento: 16:49

