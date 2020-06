© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AQUILA - Il tasso di guarigione dell’Abruzzo, al 6 giugno, risulta del 67,1%, sotto la media nazionale del 70,3%. Il tasso di letalità è del 12,8%, sotto quello medio italiano che è del 14,4%. Lo si evince dall’analisi statistica elaborata da, dottore magistrale in Economia Applicata.“Il tasso di guarigione e quello di letalità - dice Fusaro - andranno valutati meglio alla fine della pandemia in quanto nelle regioni dove il numero dei soggetti attivi è ancora abbastanza alto come in Abruzzo, pari a 653 (dato al 3 giugno), il dato è in evoluzione. Diverso è il discorso per la Valle d’Aosta, la Basilicata e l’Umbria che hanno un numero di casi attivi molto basso e quindi i due tassi sono quasi definitivi”.Quanto alle regioni più colpite, in rapporto alla popolazione, non è la Lombardia ma la Valle d’Aosta ad avere la maglia nera, mentre l’Abruzzo, con 248 casi ogni 100.000 abitanti, è sotto la media italiana di 389.Sui tamponi, invece, nel mese di aprile quelli eseguiti sono stati 29.238, mentre a maggio sono stati 37.656.I soggetti positivi al Covid-19, però, si sono ridotti di molto passando da 1.529 a 314 da aprile a maggio. L’aumento dei tamponi non si è tradotto in un incremento dei soggetti positivi bensì in una riduzione.I tamponi diagnostici sono quelli che servono a scoprire se una persona è infetta, escludendo così i successivi tamponi di controllo. Nel mese di maggio l’ 1,45% dei tamponi diagnostici sono risultati positivi (314 su 21.699) e tale percentuale diventa 0,23% nell’ultima settimana, dal 31 maggio al 6 giugno."Il mese di maggio ha segnato una svolta importante nella battaglia al Covid-19 per l’Abruzzo - dice Fusaro - La percentuale di tamponi diagnostici positivi dello 0,23% nell’ultima settimana è un dato molto importante che ci fa ben sperare”.