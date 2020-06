Coronavirus, dati Abruzzo: domenica con 7 positivi e nessun decesso

L'AQUILA - Sette casi positivi su 1138 tamponi analizzati e nessuno decesso. E' questo il bollettino sintetico sull'emergenza coronavirus in Abruzzo diffuso dal servizio Tutela e prevenzione della Salute della Regione.

I ricoverati in ospedale sono 92, di cui 4 terapia intensiva. I guariti sono 7 in più ieri, mentre gli attualmente positivi sono 653, dato invariato. Domani sarà diffuso il report completo.