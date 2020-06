Coronavirus, dati Abruzzo: un solo positivo, tre donne morte

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA - Un caso positivo su 1.283 tamponi effettuati, appena lo 0,07 per cento. E' quanto emerge dal bollettino sintetico sull'emergenza coronavirus in Abruzzo diffuso dal servizio Tutela e Prevenzione della Salute della Regione.Ci sono, però,una donna di 77 di Montesilvano, una donna di 82 di Martinsicuro e una donna di 87 anni di Spoltore. I guariti sono 15 in più rispetto a ieri: il totale è arrivato a 2187. Gli attualmente positivi sono scesi di 17 unità, arrivando così a 653. (S.Das.)