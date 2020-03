Ultimo aggiornamento: 09:29

Dramma nella Valfino. «Ai cittadini delle zone interessate rivolgo la raccomandazione di massima collaborazione per uscire al più presto da questa difficile situazione» dice il sindaco di Montefino, in prima linea alla lotta al, è a letto con sintomi dell’influenza.- dice Piccari, che è medico di base ed è impegano in prima fila contro ilSto aspettando che mi vengono a fare il tampone. Loro hanno sempre tempo, fanno tutto con calma. Ci avevano garantito che lunedì avrebbero iniziato a fare i test sulle persone in quarantena. Qui in Val Fino ancora stiamo aspettando».La zona da ieri è "sigillata": area rossa insieme ad altri 5 comuni. Chiusi, come succeso a Codogno e Vo' Euganeo, Elice in provincia di Pescara e di 5 comuni in Val di Fino, Castel Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti, nel Teramano.