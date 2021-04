20 Aprile 2021

Salgono a 29 i comuni abruzzesi inseriti in zona rossa. Se ne aggiungono tre della provincia di

Teramo, dove il totale sale a nove: si tratta di Giulianova, Castellalto e Torricella Sicura. Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato ieri sera la relativa ordinanza, che sarà in vigore a partire da mercoledì 21 aprile.

Il provvedimento, come per gli altri 26 comuni, sarà valido fino a domenica 25. Nell'ordinanza, alla cui origine c'è la relazione della Asl di Teramo, si parla di «incremento dell'incidenza dei contagi e, dunque, un alto rischio di diffusività virale, anche in riferimento alla circolazione di varianti».