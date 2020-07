Coronavirus, due nuovi casi a Pescara e nessun decesso

Due nuovi positivi in Abruzzo oggi. Il coronavirus serpeggia ancora senza fare nuove vittime: non è stato segnato nessun decesso. Nella regione i positivi sono arrivati a quota 3.323 (+2), 25 i ricoverati, nessuno in terapia intensiva, 122 infetti sono in isolamento presso la propria abitazione. Test complessivi effettuati sono 114.219. La persone positive in questo momento sono 147. I due nuovi casi di oggi si riferiscono alla provincia di Pescara.

Ultimo aggiornamento: 14:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA