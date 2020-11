Covid, altri 470 nuovi positivi e otto morti. Più di 600 ricoverati, 59 in terapia intensiva

Coronavirus, oggi in Abruzzo sono stati segnalati 470 nuovi positivi di età compresa tra 2 e 98 anni . Come sucede da gionrni, la provincia più colpita è quella dell'Aquila con 183 casi, poi Chieti con 116, cento infettati a Termo e 95 Pescara. Altri 17 casi sono riferiti a persone fuori regione. Sono stati attribuiti alle 4 province anche 41 casi dei giorni scorsi le cui residenze erano in fase di verifica. I 470 nuovi positivi sono stati scovati su 3.697 tamponi. I malati con il Covid-19 deceduti sono 8, mente 5.469 sono i guariti (+49), 13.034 gli attualmente positivi (+412), 624 i ricoverati (di cui 59 in terapia intensiva), 12.410 in isolamento domiciliare.

