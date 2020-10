Covid, sabato nero: 450 nuovi positivi e 8 morti. In terapia intensiva 29 pazienti. Picco all'Aquila con 171 casi, poi Teramo (137)

Sabato nero in Abruzzo: 450 nuovi positivi al coronavirus - di età compresa tra 9 mesi e 96 anni - su 3.887 tamponi eseguiti. Otto le persone decedute, mentre i guariti salgono a 3.799, sono 6.203 gli attualmente positivi e 400 i ricoverati (di cui 29 in terapia intensiva), 5.803 i contagiati in isolamento domiciliare. I positivi di oggi divisi per provincia di residenza vedono L'Aquila il territorio più colpito con 171 casi, poi la zona di Chieti (93 nuovi positivi), Pescara (59), Teramo (137). «Il totale risulta superiore di 10 unità, per il riallineamento di residenze in precedenza non inserite» spiega la Regione Abruzzo.

APPROFONDIMENTI TERAMO Covid, positivi due vigili urbani, un terzo in attesa del test. Un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA