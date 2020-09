Covid, altri 11 positivi: tra loro un ragazzo di 20 anni

Non si arresta l'onda lunga dei contagi da Covid-19. Oggi in Abruzzo, la Regione segnala altri 11 positivi al coronavirus: 4 in provincia dell'Aquila, uno in provincia di Chieti, quattro a Pescara e due a Teramo. Sono 40 i pazienti ricoverati (di cui 3 in terapia intensiva), 504 sono le persone infettate che si trovano in isolamento domiciliare, 2.962 i pazienti dimessi o guariti, 544 gli attualmente positivi e 173.892 i test complessivi effettuati dall'inizio della pandemia. I positivi di oggi hanno età compresa tra 20 e 73 anni.

