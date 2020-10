Covid, altri 37 positivi: quasi la metà in provincia di Pescara

Non si arresta l'onda lunga dei contagi e la più colpita è sempre la provincia di Pescara. Oggi altri 37 positivi al coronavirus in Abruzzo. Quattro casi sono stati registrati in provincia dell'Aquila, altri otto a Chieti, ben 17 casi a Pescara, 7 nella provincia di Teramo e 4 con residenze in accertamento. Sono 76 i ricoverati (di cui 6 in terapia intensiva), 919 in isolamento domiciliare, 3101 dimessi o guariti, 993 attualmente positivi, 208.336 i test complessivi. I positivi di oggi hanno età compresa tra 14 e 87 anni.

Ultimo aggiornamento: 15:49

