Covid, morto un 60enne e 221 positivi. Tra i contagiati un bimbo di 4 mesi e un centenario. Più colpite le province di Teramo e L'Aquila

Ancora un'impennata di contagi da Covid-19: oggi sono stati registrati 221 nuovi positivi al coronavirus e un morto di 60 anni in Abruzzo. I dati dei contagiati divisi per provincia vedono all'Aquila ben 76 casi, 34 a Chieti, 33 nella provincia di Pescara e un nuovo di picco di 75 casi a Teramo, mentre sono 3 i casi su cui sono in corso accertamenti sulla residenza. I 221 nuovi infettati sono emersi processando 3.718 tamponi. Purtroppo va registrato anche un decesso, si tratta di un 60enne della provincia dell'Aquila. Sono 183 i ricoverati (di cui 13 in terapia intensiva), 2.330 in isolamento domiciliare, 3.187 dimessi o guariti, 2.513 sono gli attualmente positivi. I nuovi casi di oggi hanno età compresa tra 4 mesi e 100 anni.

