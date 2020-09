Covid, 16 nuovi positivi: infettato anche bambino di un anno

Sedici nuovi positivi al coronavirus. Tra i nuovi infettati c'è anche un bambino di un anno. Oggi in Abruzzo altre 16 casi così distribuiti: uno in provincia dell'Aquila, 7 a Chieti, altri 7 a Pescara e uno a Teramo. Sono 59 i ricoverati per Covid-19 (di cui 5 in terapia intensiva), 762 in isolamento domiciliare, 3.035 dimessi o guariti, 821 attualmente positivi, 194.249 test complessivi. I positivi di oggi hanno età compresa tra 1 e 81 anni.

Ultimo aggiornamento: 16:15

