Covid, 12 nuovi positivi: il picco a Teramo con il focolaio Amadori

Contaga in Abruzzo. Oggi il Regione aggiorna i dati con il focolaio alla Amadori di Controguerra. Il bollettino sul coronavirus, oggi in Abruzzo vede 12 nuovi casi positivi (11 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Chieti), 0 nuovi decessi, 25 ricoverati (di cui 1 t.i.), 172 in isolamento domiciliare, mentre sono 2.817 i dimessi o guariti. Attualmente i positivi in Abruzzo sono 197, i test complessivi effettuati 134.980.

