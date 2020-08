Covid, 14 nuovi positivi: più della metà in provincia dell'Aquila

Prosegue l'ondata di contagi in Abruzzo: oggi sabato 29 agosto sono stati registrati altri 14 nuovi positivi. Otto contagiati in provincia dell'Aquila, 4 in quella di Chieti, 2 a Pescara. Gli infettati hanno un'età compresa tra 21 e 87 anni. Non si registra nessun nuovo decesso. Al momento sono 38 i ricoverati (di cui uno in terapia intensiva), 357 si trovano in isolamento domiciliare, 2.872 sono dimessi o guariti e 395 attualmente risultano positivi. Per quanto concercete i test finora ne sono stati effettuati 154.590.

