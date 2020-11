Covid, non si abbassa la curva dei contagi: 560 nuovi positivi e 12 morti. Allarme all'Aquila

Oggi in Abruzzo si sono registrati 560 nuovi positivi, di età compresa tra 8 mesi e 98 anni. L'Aquila, ormai da settimane, guida la drammatica classifca della provincia con il picco di contagi, 222 ieri, poi segue Chieti con 137 casi, altri 105 nel territorio di Pescara e 89 nella provincia di Teramo, sette casi sono di fuori regione.

I 560 nuovi positivi sono stati scovati su 4.578 tamponi, 12 sono i pazienti deceduti, mentre salgono a 6.731 i guariti (+14 rispetto a ieri), 16.131 sono attualmente i positivi in Abruzzo (+534), 736 i ricoverati (di cui 72 in terapia intensiva), 15.395 in isolamento domiciliare.

