Covid, 5 nuovi contagi tutti in provincia di Pescara e nessun decesso

Sabato con il super record di caldo a Pescara il coronavirus in Abruzzo ha fatto registrare cinque nuovi positivi, tutti in provincia di Pescara, su un totale di contagiati dall'inizio della pandemai arrivati a quota 3.387. Oggi non è stato registrato nessun decesso. Sono 14 i ricoverati, di cui sono uno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 101 persone in tutta la regione, sono 2.800 i dimessi o guariti da Covid-19. I test complessivi effettuati sono 129.601.

